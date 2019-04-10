2019-04-10T12:33:10+03:00
Общество

Сегодня, 10 апреля, в Пскове началась регистрация на фестиваль "Маленький чемпион"

Первый купон ищите в свежем выпуске "КП-Псков"
Василиса Алексеева
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В забеге могут участвовать только дети до двух лет.В забеге могут участвовать только дети до двух лет.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сегодня, 10 апреля, стартовала регистрация на 16-й традиционный семейный фестиваль «Маленький чемпион», который пройдет в Пскове 19 мая.

Для участия в фестивале необходимо вырезать, заполнить и принести купон в редакцию по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 3 этаж, кабинет 27. Также необходимо оплатить организационный взнос в размере 300 рублей. Первый купон опубликован в сегодняшнем выпуске еженедельника «Комсомольская правда-Псков» - не пропустите!

Напомним, праздник состоится в спортивном комплексе «Олимп». В состязаниях примут участие дети в возрасте от шести месяцев до двух лет. Им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

На фестивале пройдут конкурсы на самую интересную газету в поддержку малыша, конкурс на самого смелого папу и конкурс модников. За них нужно будет голосовать на сайте «КП-Псков». Следите за новостями «Маленького чемпиона» на нашем сайте и группах в социальных сетях, подробнее о мероприятии для малышей читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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