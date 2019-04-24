В Псковской области за сутки спасатели потушили 44 очага палов травы
В Псковской области за прошедшие сутки спасатели потушили 44 очага палов травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, общая площадь возгораний составила 45,3 гектара.
- По состоянию на 24 апреля в Псковской области произошло 1160 палов травы, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Огонь распространился на площади 892 гектара.
Кроме этого за сутки спасатели боролись с 13 лесными пожарами. Два из них возникли еще в понедельник, 22 апреля. Общая площадь возгораний, возникших за вторник - 7 гектаров. С 10 пожарами псковские пожарные смогли справиться, а еще в трех случаях спасатели продолжают борьбу со стихией.
КСТАТИ
В деревне Заходы Псковского района произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружен погибший.
ИСТОЧНИК KP.RU