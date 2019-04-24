В Псковской области за сутки спасатели потушили 44 очага палов травы

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-24T09:36:45+03:00

За 23 апреля в Псковской области спасатели боролись с 44 очагами палов травы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кроме этого на территории региона зафиксировано 13 лесных пожаров

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В Псковской области за прошедшие сутки спасатели потушили 44 очага палов травы. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, общая площадь возгораний составила 45,3 гектара.

- По состоянию на 24 апреля в Псковской области произошло 1160 палов травы, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Огонь распространился на площади 892 гектара.

Кроме этого за сутки спасатели боролись с 13 лесными пожарами. Два из них возникли еще в понедельник, 22 апреля. Общая площадь возгораний, возникших за вторник - 7 гектаров. С 10 пожарами псковские пожарные смогли справиться, а еще в трех случаях спасатели продолжают борьбу со стихией.

КСТАТИ

В деревне Заходы Псковского района произошел пожар в жилом доме. На месте происшествия обнаружен погибший.

ИСТОЧНИК KP.RU