На время первомайской демонстрации в Пскове ограничат движение по Рижскому проспекту

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-26T13:15:05+03:00

В течение часа 1 мая движение по Рижскому проспекту до площади Ленина будет ограничено. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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На время первомайской демонстрации в Пскове будет ограничено движение по Рижскому проспекту. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, автомобилистам придется пересмотреть свои маршруты в период с 12.00 до 12.50.

Шествие колонны начнется от дома №46 по Рижскому проспекту, а завершится на площади Ленина. В центре города пройдут другие мероприятия.

Что касается движения городских автобусов по Пскову в выходной день, то 1 мая стоит ориентироваться на субботнее расписание при планировании своих поездок. Со 2 по 5 мая автобусы по областной столице будут передвигаться по расписанию воскресенья. На время проведения шествия в честь Дня международной солидарности трудящихся автобусы не изменят свои привычные маршруты, но возможно небольшое отставание от указанного на информационных табличках времени.

КСТАТИ

Чтобы комфортнее было организовывать поездку по Пскову на общественном транспорте можно воспользоваться онлайн-сервисом по отслеживанию автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU