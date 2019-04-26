2019-04-26T15:24:16+03:00
Общество

В Плюсском районе 9 километров дороги Заполье-Гдов отремонтируют за 90 миллионов рублей

Также средства выделены на ремонт дороги из Цапельки в Плюссу
Виталий Суриков
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Федеральное финансирование на ремонт получили сразу две дороги в Плюсском районе.Федеральное финансирование на ремонт получили сразу две дороги в Плюсском районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Плюсском районе отремонтируют 9 километров дороги Заполье-Гдов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на эти цели выделено 90,5 миллионов рублей.

Планируется замена дорожного полотна на промежутках с 33-го по 36-ой километр и с41-го по 47-ой километр. Региональные власти объявили аукцион, чтобы выбрать подрядчика. По его завершению итоговая цена проекта еще может снизиться. После объявления организации, которая займется ремонтом, у рабочих будет время до 31 октября. Именно эта дата значится последним днем в договоре.

Также в 2019 году отремонтируют 9 километров дороги из Цапельки в Плюссу. Работы пройдут сразу на трех участках. Подрядчик также должен все успеть до 31 октября. Первоначальная сумма контракта до проведения аукциона - 87 миллионов рублей.

КСТАТИ

Все средства на ремонт двух дорог выделяются из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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