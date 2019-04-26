В Пскове на Пасху и Радоницу организуют дополнительные автобусные рейсы на кладбища

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-26T17:20:05+03:00

На некоторых из них не будут действовать месячные проездные билеты

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В Пскове на Пасху и Радоницу «Псковпассажиравтотранс» организует дополнительные автобусные рейсы на кладбища. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе автотранспортного предприятия, автобусы будут ходить 27 и 28 апреля и 7 мая.

На кладбище «Орлецы» автобусы будут отправляться во все три дня с 9.00 до 14.00. Интервал движения между автобусами составит 20 минут в прямом и обратном направлении. Месячный проездной билет на этом маршруте действовать не будет.

На кладбище «Крестовское» 27, 28 апреля и 7 мая будет заезжать автобус №9. От железнодорожного вокзала он будет отправляться в 0:05, 11:05, 12:20, 13:20. От кладбища на конечную остановку автобус будет отправляться в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

7 мая на кладбище Крестовское можно будет добраться отдельным автобусным рейсом. Он отбывает от от железнодорожного вокзала в 10:45, 12:50, а от кладбища - в 11:15, 13:20. Как и в случае с «Орлецами», здесь проезд придется оплатить в независимости от наличия месячного проездного билета.

ИСТОЧНИК KP.RU