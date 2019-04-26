2019-04-26T17:49:59+03:00
Происшествия

Великолучанин нанес 23 смертельных удара своей сожительнице из-за ревности

За это ему грозит до 15 лет лишения свободы
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Уголовное дело рассмотрит суд Великих Лук.Уголовное дело рассмотрит суд Великих Лук.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В деревне Лычево Великолукского района мужчина избил до смерти свою сожительницу. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в районной прокуратуре, злоумышленнику выдвинуто обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение вреда здоровью».

Следователи выяснили, что 16 февраля 2019 года подозреваемый с жертвой находились в частном доме. Вмести они выпивали. Алкоголь повлиял на развитие конфликта, который начался на почве ревности мужчины. В один момент злоумышленник не выдержал и начал избивать свою сожительницу. 23 удара пришлись в голову и другие части тела. Некоторые из них причинили серьезный вред здоровью. Женщина умерла на месте происшествия.

Прокуратура Великолукского района поддержала обвинительное заключение. Теперь дело рассмотрит суд. Если великолучанина признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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