Победителям весеннего фестиваля "Маленький чемпион" в Пскове вручат медали

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-29T09:56:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовка к семейному фестивалю «Маленький чемпион-2019», который пройдет в Пскове 19 мая, идет полным ходом.

Редакция «Комсомольской правды-Псков» получила медали для маленьких чемпионов. Их получат малыши — победители в забегах и конкурсах.

Для того чтобы стать участником 16-го традиционного спортивного фестиваля необходимо пройти регистрацию. В свежем номере газеты «Комсомольская правда». Который выходит в среду каждого месяца, необходимо найти купон, вырезать его, заполнить и принести в редакцию по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 3 этаж, кабинет 27 или 31. Также необходимо оплатить организационный взнос в размере 300 рублей.

Праздник состоится в спортивном комплексе «Олимп». В состязаниях примут участие дети в возрасте от шести месяцев до двух лет. Им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров.

На фестивале пройдут конкурсы на самую интересную газету в поддержку малыша, конкурс на самого смелого папу и конкурс модников. За них нужно будет голосовать на сайте «КП-Псков». Следите за новостями «Маленького чемпиона» на нашем сайте и группах в социальных сетях, подробнее о мероприятии для малышей читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU