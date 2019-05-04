2019-05-04T11:21:44+03:00
Общество

В Пскове рабочие начали установку памятника пограничникам в сквере на проспекте Энтузиастов

Первый камень в основание монумента заложен полтора года назад
Виталий Суриков
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Памятник пограничникам установят в сквере на проспекте Энтузиастов.Памятник пограничникам установят в сквере на проспекте Энтузиастов.
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В Пскове рабочие начали установку памятника пограничникам в сквере на проспекте Энтузиастов. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом жители областной столицы рассказали в социальных сетях.

Проект памятника представляет собой Покровскую башню Псковского кремля, вокруг которой расположены защитники рубежей Родины разных времен. Авторами такого проекта стали Петр Аникин и Андрей Мартынов. Интересным моментом стало то, что один из авторов, Андрей Мартынов, сын пограничника.

Композицию памятника составляют защитники рубежей Родины различных эпох. Фото: Сергей Лемешев.

Композицию памятника составляют защитники рубежей Родины различных эпох. Фото: Сергей Лемешев.

Первый камень в основание памятника заложили еще в ноябре 2017 года, в 25-ую годовщину образования государственной границы на территории Псковской области. Рабочие начали готовить фундамент под будущий монумент через год, в ноябре 2018, в год столетия пограничной службы.

КСТАТИ

Место для установки памятника выбрано не случайно. Сквер на проспекте Энтузиастов близко располагается к пограничному управлению ФСБ России по Псковской области и Погранично-таможенному лицею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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