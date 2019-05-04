СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-04T14:43:41+03:00

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Псковские фермеры получат 57 миллионов рублей финансовой поддержки на развитие хозяйств и сельской кооперации. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, распоряжение о выделении помощи региону подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Программа поддержки фермерства рассчитана на три года: в 2019 году регион получит 12,4 миллиона рублей, в 2020 – 11 миллионов рублей, а в 2021 – 33,5 миллиона рублей. Все средства направлены на реализацию государственных программ, которые способствуют развитию сельского хозяйства, а также региональных программ, которые направлены на достижение тех же целей.

На дополнительные средства могут рассчитывать фермеры, которые только делают первые шаги. Для этого функционирует специальная программа «Агростартап». Также деньги получат производители в счет возмещения затрат на приобретение техники, зданий, мобильных торговых объектов. Часть средств получат центры, в которых фермеры смогут получить специализированную помощь.

КСТАТИ

При помощи государственных программ поддержки фермерства планируется к 2024 году довести количество занятых в этой сфере людей до 127 тысяч человек по всей стране. На это в общей сложности потратят 14 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU