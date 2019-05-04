2019-05-04T14:43:41+03:00
Общество

Псковские фермеры получат 57 миллионов рублей финансовой поддержки

Сумма рассчитана на три года
Виталий Суриков
Поделиться:
Фермерские хозяйства Псковской области в течение трех лет получат дополнительную помощь от региональных властей.Фермерские хозяйства Псковской области в течение трех лет получат дополнительную помощь от региональных властей.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Псковские фермеры получат 57 миллионов рублей финансовой поддержки на развитие хозяйств и сельской кооперации. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, распоряжение о выделении помощи региону подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Программа поддержки фермерства рассчитана на три года: в 2019 году регион получит 12,4 миллиона рублей, в 2020 – 11 миллионов рублей, а в 2021 – 33,5 миллиона рублей. Все средства направлены на реализацию государственных программ, которые способствуют развитию сельского хозяйства, а также региональных программ, которые направлены на достижение тех же целей.

На дополнительные средства могут рассчитывать фермеры, которые только делают первые шаги. Для этого функционирует специальная программа «Агростартап». Также деньги получат производители в счет возмещения затрат на приобретение техники, зданий, мобильных торговых объектов. Часть средств получат центры, в которых фермеры смогут получить специализированную помощь.

КСТАТИ

При помощи государственных программ поддержки фермерства планируется к 2024 году довести количество занятых в этой сфере людей до 127 тысяч человек по всей стране. На это в общей сложности потратят 14 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Гдовского района недовольны свалкой возле поселка Ямм
Второй чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области начался в Пскове
Жители Псковской области разделяют жесткую позицию губернатора по ремонту дорог
В Пскове рабочие начали установку памятника пограничникам в сквере на проспекте Энтузиастов
В Псковской области ищут детей и внуков пропавшего без вести солдата
В Пскове местного жителя осудили за кражу женской сумки из подсобного помещении магазина
Более 300 спортсменок собрал межрегиональный турнир по художественной гимнастике в Пскове
В Псковской области за сутки произошло 64 пожара
В Пскове за взятки и подделку документов осудят двух бывших участковых
Псковскому искусствоведу помогут с реабилитацией после тяжелой операции
Выездные агитбригады дают концерты к Дню Победы в Невельском районе
Начался ремонт дороги в Новоржевском районе
В ТРК "Акваполис" 2 мая пройдет шоу талантов конкурса "Миссис Псков-2019"
Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин будет работать в Москве
В Псковской области на конкурсе красоты и таланта выбрали "Миссис "Хилово"-2019"
Очевидцев февральского ДТП, в котором погибла женщина, разыскивает псковская полиция
Михаил Ведерников призвал беречь регион от пожаров и не мусорить
Двух псковичей задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы
Правоохранители Псковской области задержали лжерепетитора-педофила
Губернатор Псковской области пожелал благополучия псковичам