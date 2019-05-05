2019-05-05T11:09:36+03:00
Общество

«Волонтеры Победы» организуют в Пскове интерактивную площадку «Чтобы помнили…»

Зрителей познакомят с зарисовками из жизни во время войны
Виталий Суриков
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По традиции акция "Чтобы помнили..." проходит у стен Мирожского монастыря. Фото: общественная организация "Вечевой орден".По традиции акция "Чтобы помнили..." проходит у стен Мирожского монастыря. Фото: общественная организация "Вечевой орден".
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Региональное отделение «Волонтеров Победы» совместно с общественной молодежной организацией «Вечевой орден» 5 мая организуют в Пскове интерактивную площадку «Чтобы помнили…». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, на ней развернутся события Великой Отечественной войны.

Местом действия станет Дендропарк у стен Мирожского монастыря. Главными действующими лицами станут школьники и студенты. Они перевоплотятся в молодых людей сороковых годов XX века, на чью долю выпали лишения, связанные с крупнейшим военным конфликтом столетия.

Начнется все в 14.00. Принять участие в действии могут все желающие. Участников разобьют на несколько групп, которые будут передвигаться между несколькими площадками, на которых и развернутся события. Все это займет около часа.

- Перед нами не раз возникала такая картина, - отметила руководитель «Вечевого ордена» Ольга Родина, - когда зрители воспринимали все не серьезно, а на последней станции у многих на глазах были слезы.

КСТАТИ

В 2018 году интерактивная площадка «Чтобы помнили…» побывала в 12 районах Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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