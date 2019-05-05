2019-05-05T16:45:35+03:00
Происшествия

Восемнадцатилетний пскович пытался украсть коробку шоколада из магазина на улице Коммунальной

Планам сладкоежки помешали сотрудники Росгвардии
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Сотрудники вневедомственной охраны уже через несколько минут задержали нарушителя.Сотрудники вневедомственной охраны уже через несколько минут задержали нарушителя.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В магазине на улице Коммунальной в Пскове злоумышленник пытался украсть коробку шоколада. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, помешали ему внимательность продавцов и оперативность вневедомственной охраны.

Инцидент произошел 4 мая. Пскович зашел в магазин около девяти часов утра. Любитель сладкого сразу обратил внимание на одну из коробок шоколада, лежащую в торговом зале. Общая стоимость товара была больше 800 рублей. Злоумышленник взял коробку и попытался выйти из магазина, но это заметили продавцы. Они и вызвали наряд вневедомственной охраны, сотрудники которого уже через несколько минут задержали псковича.

Для выяснения всех обстоятельств неудавшегося нарушителя доставили в отделение полиции. После составления всех протоколов злоумышленнику придется оплатить крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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