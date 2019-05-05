СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-05T17:35:50+03:00

Участники мероприятия отожмутся от земли 27028 раз. Фото: группа "Рекорд Победы. Псков" в социальной сети "Вконтакте".

Принять участие в мероприятии и конкурсах смогут все желающие

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В Пскове спортсмены установят «Рекорд Победы» по отжиманиям от земли. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия в областной столице, местом проведения станет воркаут площадка на набережной реки Великой.

Принять участие в установлении «Рекорда Победы» может любой желающий. Для этого надо прийти на указанное место 9 мая с 11.30 до 13.00 и зарегистрироваться. До начала мероприятия организаторы проведут разминку и другие конкурсы. Ровно в час дня начнется установление рекорда.

Цифра 27 028, именно столько предстоит отжаться от земли участникам акции, фигурирует не с проста. Именно столько дней под мирным небом прошло с Дня Победы 1945 года.

КОНКРЕТНО

Воркаут площадка, на которой пройдет мероприятие, располагается по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, 9. Официальный хештег акции - #рекордпобеды. Организаторами в Пскове выступает спортивное движение «Street Workout Псков».

КСТАТИ

Международная акция «Рекорд Победы» проходит уже 9 раз. В 2019 году она охватит больше 150 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU