2019-05-05T17:35:50+03:00
Спорт

В Пскове спортсмены установят «Рекорд Победы» по отжиманиям от земли

Принять участие в мероприятии и конкурсах смогут все желающие
Виталий Суриков
Поделиться:
Участники мероприятия отожмутся от земли 27028 раз. Фото: группа "Рекорд Победы. Псков" в социальной сети "Вконтакте".Участники мероприятия отожмутся от земли 27028 раз. Фото: группа "Рекорд Победы. Псков" в социальной сети "Вконтакте".
Изменить размер текста:

В Пскове спортсмены установят «Рекорд Победы» по отжиманиям от земли. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия в областной столице, местом проведения станет воркаут площадка на набережной реки Великой.

Принять участие в установлении «Рекорда Победы» может любой желающий. Для этого надо прийти на указанное место 9 мая с 11.30 до 13.00 и зарегистрироваться. До начала мероприятия организаторы проведут разминку и другие конкурсы. Ровно в час дня начнется установление рекорда.

Цифра 27 028, именно столько предстоит отжаться от земли участникам акции, фигурирует не с проста. Именно столько дней под мирным небом прошло с Дня Победы 1945 года.

КОНКРЕТНО

Воркаут площадка, на которой пройдет мероприятие, располагается по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского, 9. Официальный хештег акции - #рекордпобеды. Организаторами в Пскове выступает спортивное движение «Street Workout Псков».

КСТАТИ

Международная акция «Рекорд Победы» проходит уже 9 раз. В 2019 году она охватит больше 150 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В преддверии Дня Победы в Пскове пройдет буккроссинг «Поделись памятью с потомками»
Восемнадцатилетний пскович пытался украсть коробку шоколада из магазина на улице Коммунальной
«Волонтеры Победы» организуют в Пскове интерактивную площадку «Чтобы помнили…»
Из Сочи в Псков прилетел первый самолет авиакомпании «Азимут»
Жители Гдовского района недовольны свалкой возле поселка Ямм
Псковские фермеры получат 57 миллионов рублей финансовой поддержки
Второй чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области начался в Пскове
Жители Псковской области разделяют жесткую позицию губернатора по ремонту дорог
В Пскове рабочие начали установку памятника пограничникам в сквере на проспекте Энтузиастов
В Псковской области ищут детей и внуков пропавшего без вести солдата
В Пскове местного жителя осудили за кражу женской сумки из подсобного помещении магазина
Более 300 спортсменок собрал межрегиональный турнир по художественной гимнастике в Пскове
В Псковской области за сутки произошло 64 пожара
В Пскове за взятки и подделку документов осудят двух бывших участковых
Псковскому искусствоведу помогут с реабилитацией после тяжелой операции
Выездные агитбригады дают концерты к Дню Победы в Невельском районе
Начался ремонт дороги в Новоржевском районе
В ТРК "Акваполис" 2 мая пройдет шоу талантов конкурса "Миссис Псков-2019"
Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин будет работать в Москве
В Псковской области на конкурсе красоты и таланта выбрали "Миссис "Хилово"-2019"
Очевидцев февральского ДТП, в котором погибла женщина, разыскивает псковская полиция
Михаил Ведерников призвал беречь регион от пожаров и не мусорить
Двух псковичей задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы
Правоохранители Псковской области задержали лжерепетитора-педофила
Губернатор Псковской области пожелал благополучия псковичам