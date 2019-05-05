В преддверии Дня Победы в Пскове пройдет буккроссинг «Поделись памятью с потомками»

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-05T18:13:18+03:00

Кроме буккроссинга в Пскове 7 мая городская библиотека организует несколько интерактивных площадок. Фото: Псковская городская библиотека.

Также все желающие смогут сшить большой квилт «Спасибо деду за Победу»

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В преддверии Дня Победы у центральной городской библиотеки Пскова пройдет буккроссинг «Поделись памятью с потомками». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в муниципальном учреждении, местом проведения этого и нескольких других мероприятий станет «Сквер искусств» на Четырех углах.

Кроме буккроссинга организаторы установят несколько интерактивных площадок. Например, среди них будет выставка «Солдаты Победы». Свои знания по истории Великой Отечественной войны можно проверить во время теста или викторин «По волнам нашей памяти», «Их именами названы» и «Аты-баты, шли солдаты». Любой желающий сможет рассказать стихи о войне у организованного «открытого микрофона».

На территории сквера пройдут и мастер-классы. Участники смогут создать поздравительные открытки. Еще одним мероприятием станет создание квилта (изделия, сшитого из разных кусочков ткани) «Спасибо деду за Победу».

КОНКРЕТНО

Мероприятия, организованные городской библиотекой пройдут 7 мая с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU