Губернатор Псковской области выразил соболезнования родственникам погибших в Шереметьево во время возгорания самолета

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-06T10:31:18+03:00

Михаил Ведерников вместе с жителями Псковской области выразил соболезнования родственникам и близким погибших в Шереметьево. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родственникам погибших во время авиакатастрофы в Шереметьево. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, трагедия унесла жизнь 41 человека.

- Искренние соболезнования от меня лично и всех жителей Псковской области всем, кто потерял родных и близких в катастрофе в Шереметьево. - отметил Михаил Юрьевич. - Всецело разделяем с вами боль и горечь утраты.

Также губернатор Псковской области пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал во время инцидента.

КОНКРЕТНО

Трагедия произошла 5 мая. Рейс «Москва - Мурманск» вылетел вечером из Шереметьево, а через определенное время вернулся обратно и совершил аварийную посадку [видео, прямая трансляция]. Она прошла жестко, «Суперджет» вспыхнул на взлетно-посадочной полосе. Бортпроводники старались спасти всех пассажиров. Предположительная причина, которая привела к аварийной ситуации — удар молнии в самолет во время полета.

ИСТОЧНИК KP.RU