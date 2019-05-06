2019-05-06T11:38:16+03:00
Общество

В Пскове на время репетиции парада Победы 7 мая перекроют площадь Ленина

Под перекрытие попадут также Октябрьская площадь, Улица Советская и Л. Поземского
Виталий Суриков
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Генеральная репетиция парада Победы в Пскове пройдет вечером 7 мая.Генеральная репетиция парада Победы в Пскове пройдет вечером 7 мая.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове на время репетиции парада Победы 7 мая городские власти перекроют центр города. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, ограничения вступят в силу с 18.00, а запустят движение только после полуночи.

Для движения автомобилей станет недоступна площадь Ленина, по которой пройдут торжественным маршем воины Псковского гарнизона и проедет техника. Недоступна для транспорта станет Октябрьская площадь и улица Советская до пересечения с улицей Некрасова. На Запсковье перекроют улицу Л. Поземского до улицы Набат и улицу Труда до улицы Школьной. Рижский проспект по традиции ограничат от площади Ленина до пересечения с улицей М. Горького.

Для объезда перекрытого центра города власти муниципалитета предлагают Кузнецкий мост, мост 50-летия Октября, мост Александра Невского. В список улиц для объезда попали улица Максима Горького, улица Калинина.

КСТАТИ

Автобусы также отправятся по резервным маршрутам. Это стоит учесть при планировании поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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