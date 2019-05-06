В Пскове на время репетиции парада Победы 7 мая перекроют площадь Ленина
В Пскове на время репетиции парада Победы 7 мая городские власти перекроют центр города. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, ограничения вступят в силу с 18.00, а запустят движение только после полуночи.
Для движения автомобилей станет недоступна площадь Ленина, по которой пройдут торжественным маршем воины Псковского гарнизона и проедет техника. Недоступна для транспорта станет Октябрьская площадь и улица Советская до пересечения с улицей Некрасова. На Запсковье перекроют улицу Л. Поземского до улицы Набат и улицу Труда до улицы Школьной. Рижский проспект по традиции ограничат от площади Ленина до пересечения с улицей М. Горького.
Для объезда перекрытого центра города власти муниципалитета предлагают Кузнецкий мост, мост 50-летия Октября, мост Александра Невского. В список улиц для объезда попали улица Максима Горького, улица Калинина.
КСТАТИ
Автобусы также отправятся по резервным маршрутам. Это стоит учесть при планировании поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU