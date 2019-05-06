Сотрудники Росгвардии почтили память павших воинов у мемориала «Жидилов Бор» в Псковском районе
В деревне Жидилов Бор Псковского района у мемориала в честь погибших в годы Великой Отечественной войны солдат прошел памятный митинг. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники ведомства приняли в нем участие наравне с общественниками, ветеранами и жителями ближайших населенных пунктов.
Мероприятие организаторы приурочили к празднованию 74-ой годовщины Победы. Память больше 300 солдат, покоящихся в захоронении, все собравшиеся почтили минутой молчания, после чего возложили к мемориалу цветы. Кроме этого представители духовенства отслужили заупокойную литию.
КСТАТИ
В Жидиловом Бору установлен обелиск в память о подвиге Ильи Коровина. Двадцатилетний солдат закрыл собой амбразуру вражеского дзота, чтобы сослуживцы смогли выполнить поставленную командованием задачу. В 2009 году в деревне установлена часовня в память о защитниках Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU