Сотрудники Росгвардии почтили память павших воинов у мемориала «Жидилов Бор» в Псковском районе

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-06T18:36:10+03:00

Почтить память советских воинов собралось несколько десятков человек. Фото: Управление Росгвардии по Псковской области.

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В деревне Жидилов Бор Псковского района у мемориала в честь погибших в годы Великой Отечественной войны солдат прошел памятный митинг. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники ведомства приняли в нем участие наравне с общественниками, ветеранами и жителями ближайших населенных пунктов.

Мероприятие организаторы приурочили к празднованию 74-ой годовщины Победы. Память больше 300 солдат, покоящихся в захоронении, все собравшиеся почтили минутой молчания, после чего возложили к мемориалу цветы. Кроме этого представители духовенства отслужили заупокойную литию.

КСТАТИ

В Жидиловом Бору установлен обелиск в память о подвиге Ильи Коровина. Двадцатилетний солдат закрыл собой амбразуру вражеского дзота, чтобы сослуживцы смогли выполнить поставленную командованием задачу. В 2009 году в деревне установлена часовня в память о защитниках Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU