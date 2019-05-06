6 Май 22:22 2019-05-06T22:22:18+03:00

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В озеро Ордово Невельского района специалисты заселили 200 тысяч личинок щуки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, до крупного размера дорастет только несколько тысяч особей.

Такие меры положительно скажутся на рыболовстве на озере. Это важно и для белорусских рыбаков, которые тоже могут ловить рыбу на приграничном водоеме. Проект по зарыблению Ордово щуками разрабатывался совместно специалистами двух стран.

Чтобы мальки щуки лучше прижились, сотрудники провели процедуру выравнивания температуры, ведь в инкубационном цехе для рыб была создана идеальная среда. Пакеты с личинками щуки опустили воду и оставили не на долго у берега, только после этого отпустили на волю.

КСТАТИ

Новорожденных щук для зарыбления озера Ордово центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU