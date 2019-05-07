Беговой клуб "Динамика" пришел первым к финишу в корпоративном забеге Эстафеты "Псковской правды"
Легкоатлетические соревнования прошли в Пскове
В Пскове прошла легкоатлетическая эстафета.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Первым к финишу в корпоративном забеге легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» пришел беговой клуб «Динамика».
Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков», вторыми добрались до финишной ленты сотрудники ПАО «Сбербанк», третьими пришли псковские таможенники.
«Эстафета Победы», которую проводит газета «Псковская правда» уже в 74-рай проходит 7 мая в Пскове. Это масштабное спортивное событие, посвящено Победе в Великой Отечественной войне. По городским улицам пробежали школьники, студенты, силовики, депутаты, работники банков, архивов и ресторанов.
Эстафета прошла на Октябрьской площади в Пскове.
ИСТОЧНИК KP.RU