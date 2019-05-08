Котельные Порховского района возобновят работу из-за холодной погоды

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-08T14:04:06+03:00

Отопление возвращается в дома жителей Порховского района, пока на улице не станет окончательно тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Котельные Порховского района 8 мая возобновят работу из-за холодной погоды. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом глава муниципалитета Виктор Степанов рассказал «Псковскому агентству информации».

Возобновили подачу тепла в муниципальные учреждения и квартиры по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Главе региона поступали жалобы от жителей района, что в квартирах стало холодно из-за изменившейся погоды. Последние дни в Псковской области в ночные часы наблюдается температура около +1...+2.

Решение о прекращении отопительного сезона теперь будет приниматься в соответствии с ситуацией и прогнозом погоды. Чтобы избежать недовольства, чиновники будут отталкиваться от температуры в ночные часы, когда она ниже всего.

КСТАТИ

В Пскове отопление вернулось 6 мая в детские дошкольные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU