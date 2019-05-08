Котельные Порховского района возобновят работу из-за холодной погоды
Котельные Порховского района 8 мая возобновят работу из-за холодной погоды. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом глава муниципалитета Виктор Степанов рассказал «Псковскому агентству информации».
Возобновили подачу тепла в муниципальные учреждения и квартиры по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Главе региона поступали жалобы от жителей района, что в квартирах стало холодно из-за изменившейся погоды. Последние дни в Псковской области в ночные часы наблюдается температура около +1...+2.
Решение о прекращении отопительного сезона теперь будет приниматься в соответствии с ситуацией и прогнозом погоды. Чтобы избежать недовольства, чиновники будут отталкиваться от температуры в ночные часы, когда она ниже всего.
КСТАТИ
В Пскове отопление вернулось 6 мая в детские дошкольные учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU