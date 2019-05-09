2019-05-09T11:23:04+03:00
Общество

"Бессмертный полк" прошел по центру Пскова 9 мая

Колонна с тысячами участников двинулась от Центра семьи в сторону Зеленого театра
Василиса Алексеева
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Идет "Бессмертный полк".Идет "Бессмертный полк".Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове в 11.00 началось шествие Бессмертного полка.

Построение прошло с 10.30 у областного Центра семьи в Пскове. Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков" шествие началось сразу после Парада Победы на площади Ленина в центре города, который начался в 10 утра.

Псковичи с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны, как и в прошлые годы , идут от площади Ленина до Зеленого театра.

Перед началом шествия "Бессмертного полка" ветеранов и жителей области с Днем Победы поздравил губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек. В этом году, по словам организаторов, ожидается еще большее число участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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