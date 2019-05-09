"Бессмертный полк" прошел по центру Пскова 9 мая
В Пскове в 11.00 началось шествие Бессмертного полка.
Построение прошло с 10.30 у областного Центра семьи в Пскове. Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков" шествие началось сразу после Парада Победы на площади Ленина в центре города, который начался в 10 утра.
Псковичи с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны, как и в прошлые годы , идут от площади Ленина до Зеленого театра.
Перед началом шествия "Бессмертного полка" ветеранов и жителей области с Днем Победы поздравил губернатор Михаил Ведерников.
Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек. В этом году, по словам организаторов, ожидается еще большее число участников.
ИСТОЧНИК KP.RU