"Бессмертный полк" прошел по центру Пскова 9 мая

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-09T11:23:04+03:00

Колонна с тысячами участников двинулась от Центра семьи в сторону Зеленого театра

Изменить размер текста: A A

В Пскове в 11.00 началось шествие Бессмертного полка.

Построение прошло с 10.30 у областного Центра семьи в Пскове. Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков" шествие началось сразу после Парада Победы на площади Ленина в центре города, который начался в 10 утра.

Псковичи с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны, как и в прошлые годы , идут от площади Ленина до Зеленого театра.

Перед началом шествия "Бессмертного полка" ветеранов и жителей области с Днем Победы поздравил губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек. В этом году, по словам организаторов, ожидается еще большее число участников.

ИСТОЧНИК KP.RU