Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьей идет в "Бессмертном полку"

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-09T15:33:57+03:00

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Глава региона Михаил Ведерников с женой и дочерью прошел в "Бессмертном полку". Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков", семья губернатора присоединилась в шествию с двумя портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. В их руках были портреты дедушки Михаила Ведерникова по линии матери полковника Николая Анисимовича Хрипко и дедушки супруги — Михаила Степановича Андреева, который за бои на Псковской земле получил две медали «За Отвагу».

Шествие "Бессмертного полка" в Пскове началось в 11.00.

Построение прошло с 10.30 у областного Центра семьи в Пскове, шествие началось сразу после Парада Победы, который начался в 10.00. Псковичи с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны, как и в прошлые годы , идут от площади Ленина до Зеленого театра.

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/707808" frameborder="0"></iframe> Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в акции "Бессмертный полк".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU