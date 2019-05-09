Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьей идет в "Бессмертном полку"
Глава региона Михаил Ведерников с женой и дочерью прошел в "Бессмертном полку". Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков", семья губернатора присоединилась в шествию с двумя портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. В их руках были портреты дедушки Михаила Ведерникова по линии матери полковника Николая Анисимовича Хрипко и дедушки супруги — Михаила Степановича Андреева, который за бои на Псковской земле получил две медали «За Отвагу».
Шествие "Бессмертного полка" в Пскове началось в 11.00.
Построение прошло с 10.30 у областного Центра семьи в Пскове, шествие началось сразу после Парада Победы, который начался в 10.00. Псковичи с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны, как и в прошлые годы , идут от площади Ленина до Зеленого театра.
Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2018 году в Пскове участниками акции стали более 15 тысяч человек.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в акции "Бессмертный полк".! другой источник
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