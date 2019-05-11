Жилищные условия за счет государства в 2018 году улучшили 169 псковичей

11 Май 22:26 2019-05-11T22:26:29+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в 2018 году 169 жителей Пскова улучшили жилищные условия. Об этом в своем отчете сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

57 человек, это 27 семей, переселились в квартиры по договору социального найма, 85 человек - 46 семей - переселились по договору коммерческого найма.

Один человек улучшил жилищные условия таким образом, чтобы стало возможным пользоваться креслом-коляской.

12 человек, это семь семей, получили государственные жилищные сертификаты. Столько же человек купили жилье с помощью субсидий из федерального бюджета, в их числе два участника Великой Отечественной войны, восемь инвалидов, два участника боевых действий.

Как следует из отчета сити-менеджера, двое военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, получили жилье в собственность за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU