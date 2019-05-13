2019-05-13T10:03:17+03:00
Происшествия

В Пыталовском районе мужчина получил ожоги во время пожара в собственном доме

С места происшествия его доставили в больницу
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За праздники в пожарах пострадал только один человек.За праздники в пожарах пострадал только один человек.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В деревне Линово Пыталовского района произошел пожар в жилом доме на две семьи. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время происшествия пострадал хозяин одной из половин постройки.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 10 мая в половину первого ночи, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

Строение выгорело по всей площади. Хозяин одной из половины дома получил ожоги спины и рук I и II степени. Его доставили в Пыталовское отделение Островской межрайонной больницы. Его жизни ничего не угрожает.

После тушения пожара на месте происшествия приступили к работе эксперты. Они установили предположительную причину пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

КСТАТИ

В Печорах на улице Ивановской 12 мая из-за короткого замыкания в холодильнике сгорел жилой дом. Во время инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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