В Пыталовском районе мужчина получил ожоги во время пожара в собственном доме
В деревне Линово Пыталовского района произошел пожар в жилом доме на две семьи. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время происшествия пострадал хозяин одной из половин постройки.
- Вызов на пульт диспетчера поступил 10 мая в половину первого ночи, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.
Строение выгорело по всей площади. Хозяин одной из половины дома получил ожоги спины и рук I и II степени. Его доставили в Пыталовское отделение Островской межрайонной больницы. Его жизни ничего не угрожает.
После тушения пожара на месте происшествия приступили к работе эксперты. Они установили предположительную причину пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
КСТАТИ
В Печорах на улице Ивановской 12 мая из-за короткого замыкания в холодильнике сгорел жилой дом. Во время инцидента никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU