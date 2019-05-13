2019-05-13T15:36:35+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина украл у своего пьяного знакомого больше 70 тысяч рублей

За это злоумышленник отправится на 2,5 года в тюрьму
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковича осудили по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Псковича осудили по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Пскове мужчина украл у своего знакомого 73,5 тысячи рублей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре областной столицы, городской суд рассмотрел уголовное дело по данной краже после того, как надзорный орган утвердил обвинительное заключение.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Через некоторое время он заметил, что у собутыльника из кармана выпала банковская карта, а тот даже и не заметил. Злоумышленник поднял ее. Он знал пин-код, поэтому не вернул карту хозяину, а направился к банкомату. На счету было 73,5 тысячи рублей, которые 42-летний житель Пскова снял. Деньги он потратил на свои нужды.

Суд изучил все обстоятельства уголовного дела и вынес обвинительный приговор. Псковичу придется провести в колонии строгого режима 2,5 года. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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