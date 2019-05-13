2019-05-13T17:31:30+03:00
Происшествия

Мужчина пытался украсть алкоголь на семь тысяч рублей из магазина в Пскове

Помешали планам злоумышленника Росгвардейцы
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Росгвардейцы оперативно задержали мужчину, который решил бесплатно поживиться алкогольными напитками.Росгвардейцы оперативно задержали мужчину, который решил бесплатно поживиться алкогольными напитками.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове мужчина пытался украсть из магазина на Октябрьском проспекте алкоголь. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 43-летний злоумышленник оказался родом из Ленинградской области.

Все произошло в 2 часа ночи 11 мая. Мужчина решил достать алкоголя, но вокруг все магазины были закрыты, да и время позднее, никто бы не продал. Тогда у него и возник план украсть спиртное. Злоумышленник разбил окно торговой точки и полез за бутылками. Только он не учел, что магазин был на сигнализации. Через несколько минут на месте происшествия был экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленника задержали. К тому времени он успел захватить с собой алкоголя на семь тысяч рублей.

Мужчину отвезли в ближайшее отделение полиции. Правоохранительные органы разберутся во всех деталях происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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