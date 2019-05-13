Мужчина пытался украсть алкоголь на семь тысяч рублей из магазина в Пскове
В Пскове мужчина пытался украсть из магазина на Октябрьском проспекте алкоголь. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 43-летний злоумышленник оказался родом из Ленинградской области.
Все произошло в 2 часа ночи 11 мая. Мужчина решил достать алкоголя, но вокруг все магазины были закрыты, да и время позднее, никто бы не продал. Тогда у него и возник план украсть спиртное. Злоумышленник разбил окно торговой точки и полез за бутылками. Только он не учел, что магазин был на сигнализации. Через несколько минут на месте происшествия был экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленника задержали. К тому времени он успел захватить с собой алкоголя на семь тысяч рублей.
Мужчину отвезли в ближайшее отделение полиции. Правоохранительные органы разберутся во всех деталях происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU