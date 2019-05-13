В Пскове детский турнир по дзюдо собрал больше 70 участников

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-13T20:10:27+03:00

Воспитанники псковского спортивного клуба "Динамо" выиграли несколько индивидуальных наград, а также командный зачет. Фото: спортивный клуб "Динамо".

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В Пскове прошел турнир по дзюдо среди спортсменов от 9 до 14 лет. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Соревнования прошли 12 мая. Участие в них приняли больше 70 спортсменов. Три команды («Мастер», «Олимп» и «Динамо» представляли Псков, остальные команды приехали из Санкт-Петербурга, Луги, Гатчины, Кингисеппа, Сланцев, Себежа м Красногородска.

В командном зачете первое место заняла сборная клуба «Динамо». Золотыми наградами отметились: воспитанники 2011 года рождения Евгений Евко (18 кг), Павел Скородумов (20 кг), Михаил Раков (22 кг), Александр Царев (23 кг), Дмитрий Жаров (28 кг). Также первые ступени пьедестала заняли дзюдоисты 2009-2010 годов рождения Мадина Махкамова (26 кг), Иван Кузнецов (32 кг), Николай Рендаков (35 кг), Егор Мельник (38 кг), Егор Филиппов (38+ кг).

Второе место по количеству наград заняли дзюдоисты из Себежа, третье место – за псковским клубом «Олимп».

КСТАТИ

Организаторами турнира по дзюдо в Пскове стал общественный совет при УМВД и псковский областной Центр чеченской культуры «Барт».

СКАЗАНО

Саид Дукаев, председатель центра «Барт»:

- Это отличный опыт, поэтому мы планируем расширять сотрудничество между общественными организациями и другими ведомствами, которые так или иначе уделяют внимание спорту, особенно детскому.

ИСТОЧНИК KP.RU