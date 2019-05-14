Директор «Экопрома»: Мы достойно вместе с подрядчиками прошли этап первых четырех месяцев

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-14T09:53:35+03:00

В Псковской области региональный оператор за 4 месяца не столкнулся с серьезными проблемами. Фото: Александр СИДОРЕНКО

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Директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, компании «Экопром» Сергей Пайст прокомментировал итоги первых месяцев работы в Псковской области. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», его слова приводит «Псковское агентство информации».

- Я считаю, что мы достаточно достойно все вместе, - отметил руководитель регоператора, - со всеми нашими подрядными организациями прошли этот этап в течение четырех месяцев в части непосредственно физики - самого принципа сбора и вывоза отходов.

Заметил руководитель «Экопрома», что пришлось столкнуться и с трудностями. Например, в зимний период из-за снега автомобили не всегда могли подъехать к бакам, но работники нашли выход из этой ситуации и не допускали того, чтобы зимой не был вывезен мусор. Остальные трудности носили больше организационный характер. Сотрудники выясняли местонахождение контейнерных площадок и их принадлежность к домам.

В завершении интервью Сергей Пайст отметил, что регоператор не только продолжит улучшать качество услуг, но и продолжит разъяснять жителям региона все вопросы, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами.

КСТАТИ

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами началась с 1 января 2019 года. Псковская область была поделена на две зоны, региональным оператором в них стала компания «Экопром».

ИСТОЧНИК KP.RU