Татьяна Пахомова будет назначена общественным советником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

16 Май 09:16 2019-05-16T09:16:10+03:00

Сейчас она вот уже 13 лет возглавляет территориальное управление комитета по социальной защите населения Дновского района

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Начальник территориального управления Дновского района комитета по социальной защите населения региона Татьяна Пахомова вскоре будет назначена общественным советником губернатора по вопросам местного самоуправления. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стать своим советником на общественных началах ей лично предложил глава региона Михаил Ведерников.

Отмечено, что Татьяна Пахомова много лет занимается партийной деятельностью, а значит знает нюансы взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, района . Глава региона также сообщил, что с Дновского района начнется реализация проекта по созданию расширенной сети проектных офисов для работы с молодежью и общественными активистами.

За заслуги в области социального обслуживания Татьяна Пахомова награждена почетной грамотой администрации Псковской области и почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU