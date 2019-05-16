Татьяна Пахомова будет назначена общественным советником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Начальник территориального управления Дновского района комитета по социальной защите населения региона Татьяна Пахомова вскоре будет назначена общественным советником губернатора по вопросам местного самоуправления. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стать своим советником на общественных началах ей лично предложил глава региона Михаил Ведерников.
Отмечено, что Татьяна Пахомова много лет занимается партийной деятельностью, а значит знает нюансы взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, района . Глава региона также сообщил, что с Дновского района начнется реализация проекта по созданию расширенной сети проектных офисов для работы с молодежью и общественными активистами.
За заслуги в области социального обслуживания Татьяна Пахомова награждена почетной грамотой администрации Псковской области и почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU