2019-05-16T17:04:47+03:00
Общество

Директор завода «Титан-Полимер»: Наш завод не несет угрозы эстонской экологии

Об этом Герман Петрушко сообщил в ответе на официальный запрос эстонского издания Sputnik
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Директор псковского химического завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко развеял опасения жителей Эстонии. Фото: ПАИДиректор псковского химического завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко развеял опасения жителей Эстонии. Фото: ПАИ
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Директор псковского химического завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко развеял опасения жителей Эстонии, которые посчитали, что завод может нанести вред эстонской природе. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в эстонском издании Sputnik, об этом Герман Петрушко сообщил в ответе на официальный запрос данного издания.

Он также пояснил, что при строительстве завода расстояние до жилых массивов по всем нормативам должно быть 500 метров. По его словам, на аналогичных предприятиях в Европе расстояние выдерживается меньше. Например, в Словакии — 200-250 метров. В случае с Псковом расстояние до ближайшего массива во многом превосходит установленные нормы, а до эстонской границы от завода и вовсе более 20 километров.

Директор завода также отметил, что российские нормы намного«жестче» европейских. Герман Петрушко подчеркнул, что планируемое под Псковом производство не предполагает каких-либо выбросов в атмосферу, а в отношении воды предусмотрены специальные очистные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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