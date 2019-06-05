2019-06-05T11:21:59+03:00
Происшествия

Год и три месяца условно получил мошенник в Пскове, фотошопивший памятники ветеранам

За три года мошенник обманул военкомат и семьи ветеранов Великой Отечественной войны на 115 тысяч
Поделиться:
Мошенник получил условный срок.Мошенник получил условный срок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Приговор в отношении руководителя псковского ООО «Военно-мемориальная компания силовых структур», который устанавливал памятники ветеранам при помощи фотошопа, вступил в действие. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщило ПАИ.

Псковский городской суд приговорил его Мошенника приговорили к лишению свободы на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Также этого гражданина обязали возместить ущерб в размере 48 тысяч 990 рублей. Приговор вынес псковский городской суд.

Директора фирмы ритуальных услуг, который организовал «хитроумную схему», на чистую воду вывело Управление ФСП по Западному военному округу весной этого года. Злоумышленник подделывал документы на оплату услуг по изготовлению и установке памятных надгробий захороненным ветеранам Великой Отечественной войны. Писал, что памятники изготовлены и установлены,а по факту их не было. С Директор компании с помощью фотошопа подделывал фотографии, обманывая военкомат и семьи ветеранов. За три года с мая 2010 по апрель 2013 года он похитил 115 тысяч рублей.

Осужденный сам признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках пройдет Всероссийский Олимпийский день
Юные псковские танцоры стали призерами международного конкурса "Славянские встречи"
Михаил Ведерников возглавит псковскую делегацию на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в музее-заповеднике "Михайловское" [видео]
В Псковской области завершилась весенняя посадка леса
Пскович одержал победу на Международных соревнованиях по гребле
В Псковской областной больнице появится три новых аппарата УЗИ и ангиограф
Во всех поликлиниках Пскова появились врачи-гериатры
В Пскове появится электронная база маломобильных пациентов
На сайте "Комсомольской правды-Псков" завершилось голосование за самых «Модных чемпионов»
Михаил Ведерников проведёт первое заседание попечительского совета ФК «Псков – 747»
В Псковской области людей старше 70 лет поставят на выездное медицинское обслуживание
В Пскове в зале Музея флота откроют бюст Петра Великого
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках посетит порядка 50 аэронавтов
Стоимость билетов на "Ласточку" маршрута "Псков-Великий Новгород-Петрозаводск" решили снизить
В Пскове работодателей призвали заботиться о здоровье своих сотрудников
В Пскове начальник почты нового формата может наблюдать за качеством услуг в режиме реального времени
Автобус "Новоржев-Псков" дополнительно заезжает на железнодорожный вокзал за пассажирами "Ласточки"
В Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтера
Псковский театр кукол может получить новое здание
В Пскове объявили аукцион на строительство детского сада в районе Овсище
Приехать на фестиваль пораньше советует худрук Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
В тестовом режиме начал работу единый Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове
На поляну для декораций в сельце Михайловском в дни Пушкинского праздника привезут четыре фуры сена
В Пскове завершилась подача заявок для создания музыки к гимну региона
Псковская область улучшила показатели социально-экономического роста