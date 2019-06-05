Год и три месяца условно получил мошенник в Пскове, фотошопивший памятники ветеранам

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-05T11:21:59+03:00

За три года мошенник обманул военкомат и семьи ветеранов Великой Отечественной войны на 115 тысяч

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Приговор в отношении руководителя псковского ООО «Военно-мемориальная компания силовых структур», который устанавливал памятники ветеранам при помощи фотошопа, вступил в действие. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщило ПАИ.

Псковский городской суд приговорил его Мошенника приговорили к лишению свободы на 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Также этого гражданина обязали возместить ущерб в размере 48 тысяч 990 рублей. Приговор вынес псковский городской суд.

Директора фирмы ритуальных услуг, который организовал «хитроумную схему», на чистую воду вывело Управление ФСП по Западному военному округу весной этого года. Злоумышленник подделывал документы на оплату услуг по изготовлению и установке памятных надгробий захороненным ветеранам Великой Отечественной войны. Писал, что памятники изготовлены и установлены,а по факту их не было. С Директор компании с помощью фотошопа подделывал фотографии, обманывая военкомат и семьи ветеранов. За три года с мая 2010 по апрель 2013 года он похитил 115 тысяч рублей.

Осужденный сам признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU