Группа компаний «Титан» представит стенд на Ганзейской выставке и поучаствует в форуме "Путь навстречу"
Группа компаний «Титан» станет участником Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который пройдет в Пскове 28 июня на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория». Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в Псковском агентстве информации.
Председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский выступит с речью в части мероприятия, посвящённой инструментам развития промышленности. Обсудят в первую очередь инструменты повышения инвестиционной привлекательности областей и регионов страны: особые экономические зоны и промышленные кластеры; действия поддержки промышленного экспорта, а также формирование инвестиционного климата и финансовых предложений инвесторам.
28 и 29 июня группа компаний будет презентована на выставке областной промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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