СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-20T16:57:50+03:00

Группа компаний «Титан» представит стенд на Ганзейской выставке и поучаствует в форуме "Путь навстречу". Фото: ПАИ

28 и 29 июня группа компаний будет презентована на выставке областной промышленности

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Группа компаний «Титан» станет участником Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который пройдет в Пскове 28 июня на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория». Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в Псковском агентстве информации.

Председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский выступит с речью в части мероприятия, посвящённой инструментам развития промышленности. Обсудят в первую очередь инструменты повышения инвестиционной привлекательности областей и регионов страны: особые экономические зоны и промышленные кластеры; действия поддержки промышленного экспорта, а также формирование инвестиционного климата и финансовых предложений инвесторам.

28 и 29 июня группа компаний будет презентована на выставке областной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU