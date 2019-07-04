Александр Котов отметил улучшения в Псковской области благодаря работе губернатора региона
Спикер Псковского областного собрания Александр Котов отметил улучшения в Псковской области благодаря работе губернатора региона. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом председатель облсобрания заявил после принятия депутатами увеличения доходной части бюджета Псковской области за 2019 год.
- Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством Российской Федерации приносит сегодня положительные результаты для региона. Мы участвуем практически во всех государственных программах в Псковской области и можем пополнять нашу доходную часть бюджета, в том числе и за счет субсидий из федерального, - заявил Александр Котов.
Напомним, в текущем году доходная часть бюджета увеличилась более чем на 3 миллиарда рублей. Эта разница позволит региону реставрировать часть объектов городской среды и увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU