СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-04T17:09:14+03:00

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Спикер Псковского областного собрания Александр Котов отметил улучшения в Псковской области благодаря работе губернатора региона. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом председатель облсобрания заявил после принятия депутатами увеличения доходной части бюджета Псковской области за 2019 год.

- Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством Российской Федерации приносит сегодня положительные результаты для региона. Мы участвуем практически во всех государственных программах в Псковской области и можем пополнять нашу доходную часть бюджета, в том числе и за счет субсидий из федерального, - заявил Александр Котов.

Напомним, в текущем году доходная часть бюджета увеличилась более чем на 3 миллиарда рублей. Эта разница позволит региону реставрировать часть объектов городской среды и увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU