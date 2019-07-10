В Псковской области создали группу по контролю за «наливайками»

10 Июль 18:31 2019-07-10T18:31:51+03:00

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В Псковской области создали рабочую группу по контролю за деятельностью «наливаек» в жилых домах. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», подобное решение было принято по итогам заседания совета Общественной палаты Псковской области 10 июля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, участники встречи также утвердили состав рабочей группы и приняли решение обратиться за поддержкой к главе региона Михаилу Ведерникову. Члены общественной палаты уверены, что вмешательство губернатора позволит прекратить работу питейных заведений на территории Псковской области.

При этом предполагается увеличить время розничной продажи алкоголя в регионе до 22.00. Другие пути борьбы с «наливайками» можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU