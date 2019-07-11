Великолукский боксёр Мухаммад Шехов отправится на соревнования в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-11T10:49:06+03:00

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В Екатеринбурге 13 июля пройдёт тридцатый юбилейный турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions 2019.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», в соревнованиях примет участие известный великолукский боксёр Мухаммад Шехов. Имя его соперника пока неизвестно, но как написал в «ВКонтакте: «Я готов боксировать где угодно и с кем угодно !»

Тринадцатый номер рейтинга WBC Мухаммад Якубов (13-0) проведет свой второй бой в этом году. В феврале по решению судей он одержал победу над опытным Эмануэлем Лопесом и получил титул WBC International. В 19-й раз выйдет на профессиональный ринг Марк Урванов (15-2-1) - пятый номер российского рейтинга во втором полулегком весе. К соревнованиям он подошел с серией из двух досрочных побед. После годовой паузы возвращается на ринг экс-чемпион мира среди молодежи по версии WBO Михаил Алексеев (12-0). Он не боксировал на профессиональном уровне с тех пор, как в феврале прошлого года решением судей одержал победу над аргентинцем Серхио Маурисо.

ИСТОЧНИК KP.RU