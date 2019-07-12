Будь в тренде вместе с экологическим «РосянкаFEST»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-12T18:03:30+03:00

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С «РосянкиFEST» вы уйдете с эко-сумкой, расписанной своими руками. Полистовский заповедник приготовил для гостей мастер-класс.

Что за чудо-сумки? Когда-то мир перевернуло появление полиэтиленовых пакетов, а потом человечество судорожно стало искать замену этим вредителям. И нашло!

Сумки из экологичных тканей, хлопка и льна, превосходят своих предшественников по всем показателям. Удобно, недорого, безвредно, да еще и красиво.

Превратить сумочку в произведение искусства вам поможет мастер-класс от заповедника, даже если вы художник от слова «худо». На этот случай у организаторов приготовлены трафареты. А так как после участия в играх, квестах, конкурсах, розыгрышах и других активностях уйти с пустыми руками не получится, вы сможете унести свои призы в шикарной эко-сумочке.

Полистовский заповедник вместе с «Комсомольской правдой - Псков» готовят яркое событие «РосянкаFEST» ( продробнее...) и берутся доказать, что заботиться о природе модно.

«РосянкаFEST» пройдет 27 июля в 11 часов в Детском парке. ПОДРОБНЕЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU