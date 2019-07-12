2019-07-12T18:03:30+03:00
Общество

Будь в тренде вместе с экологическим «РосянкаFEST»

«РосянкаFEST» приглашает на мастер-класс по росписи эко-сумок
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: polistovsky.ruФото: polistovsky.ru
Изменить размер текста:

С «РосянкиFEST» вы уйдете с эко-сумкой, расписанной своими руками. Полистовский заповедник приготовил для гостей мастер-класс.

Что за чудо-сумки? Когда-то мир перевернуло появление полиэтиленовых пакетов, а потом человечество судорожно стало искать замену этим вредителям. И нашло!

Сумки из экологичных тканей, хлопка и льна, превосходят своих предшественников по всем показателям. Удобно, недорого, безвредно, да еще и красиво.

Превратить сумочку в произведение искусства вам поможет мастер-класс от заповедника, даже если вы художник от слова «худо». На этот случай у организаторов приготовлены трафареты. А так как после участия в играх, квестах, конкурсах, розыгрышах и других активностях уйти с пустыми руками не получится, вы сможете унести свои призы в шикарной эко-сумочке.

Полистовский заповедник вместе с «Комсомольской правдой - Псков» готовят яркое событие «РосянкаFEST» ( продробнее...) и берутся доказать, что заботиться о природе модно.

«РосянкаFEST» пройдет 27 июля в 11 часов в Детском парке. ПОДРОБНЕЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор "Псковпассажиавтотранса" Николай Киянец покинул свой пост
В "наливайках" Пскова полицейские изъяли около 300 литров контрафактного алкоголя
В отреставрированном Дворце бракосочетаний Пскова прошли первые свадьбы
Депутаты Псковской думы предлагают ввести региональный маткапитал за второго ребенка
Делегация Псковской области посетила выставку-форум «Всероссийский день поля – 2019»
Великолучанку заставили освободить незаконно присвоенный участок
На идрицкой площади подняли на флагшток копию Знамени Победы
Камень на месте будущего памятного знака «Зарождение Знамени Победы» установили в Идрице
В Пскове отремонтируют улицы Индустриальную и Яна Фабрициуса
Для гостей фестиваля «Хельга» в Псковской области организуют бесплатные автобусы
Огненное шоу, реконструкции и ярмарка ждут посетителей фестиваля «Хельга» в Псковской области
Комиссия конкурса «Лучшее поселение Псковской области» рассмотрит 42 заявки
ПсковГУ вошел в рейтинг лучших вузов России по зарплатам экономистов и финансистов
Великолукский прокурор ушёл с занимаемой должности
В Псковской области перезахоронили останки 60 бойцов
Утверждены эскизы наград Псковской области
Псковский завод «Титан-Полимер» стал спонсором молодёжного форума
Квесты, спортивная площадка, напольные игры - и это на экологическом празднике «РосянкаFEST»
Специалисты управления Россельхознадзора в Пскове вернули в Латвию 20 тонн куриных шкурок
В Великолукском районе 7 человек пострадали в ДТП
Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псков обошел 28 регионов и попал в ЮНЕСКО