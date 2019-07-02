Псковичей ждёт "РосянкаFest"

«Это удивительное растение или, вернее, крайне остроумное животное», - писал о росянке натуралист Чарльз Дарвин. Небольшая, внешне безобидная росянка, живущая на болотах - хитрый и опасный враг насекомых. Но к чему мы вспомнили о ней? Все просто. Росянка является одним из четырех символов Государственного природного заповедника «Полистовский». В этом году он отметил свое 25-летие. К этой дате Полистовский заповедник вместе с «Комсомольской правдой-Псков» решили устроить для псковичей познавательный экологический праздник «РосянкаFest». Он пройдет в Пскове в субботу, 27 июля, в Детском парке в 11 часов.

Равновесие под охраной

Природное наследие Псковской области велико и разнообразно - россыпи озер, могучие леса, бескрайние болота… Есть среди этих прекрасных мест совершенно особые, чье значение отмечено не только для Псковской области, но и на государственном уровне. Это федеральные особо охраняемые природные территории, которых в нашей области три: Полистовский заповедник, Себежский национальный парк и Ремдовский заказник. Каждая из этих территорий по-своему уникальна и подлежит охране.

Полистовский государственный природный заповедник на территории Бежаницкого и Локнянского районов был образован в непростое для нашей страны время - в начале 1990-х годов. Под его охраной находится часть одной из крупнейших в Европе систем верховых болот - Полистово-Ловатской. Эта экосистема уязвима для воздействия человека и нуждается в защите, но переоценить ее роль сложно. Верховые болота являются естественным накопителем и фильтром дождевой воды, очищают ее и питают водоносные слои рек. Это удивительный растительный и животный мир, небогатый на внешние эффекты, и даже скромный на вид, но разнообразный и необычный при близком знакомстве.

Полистовский заповедник

Полистовский заповедник раскинулся на территории 37 837 га, площадь охранной зоны - 17 279 га. Рядом с заповедником расположен памятник природы регионального значения «Озеро Полисто» - крупнейший водоем Полистово-Ловатской верховой болотной системы. Площадь памятника природы составляет 8241,8 га.

Веселая суббота с болотом

Заповедник «Полистовский» создавался для того, чтобы сохранять и изучать естественный ход природных процессов и явлений на болотах, генетический фонд их растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем этой местности. Сотрудники заповедника с любовью и трепетом заботятся о вверенных им территориях, они точно знают, что болото - это не скучное место, где обитает «зеленая тоска», а место, наполненное множеством увлекательных историй, которыми они готовы делиться с каждым желающим.

Скорее всего, некоторые из нас уже побывали в Бежаницком районе и познакомились с Полистовским заповедником и его удивительными обитателями. «РосянкаFest» - отличный способ узнать больше об особо охраняемых природных территориях родного края и самых разных возможностях их посещения для взрослых и детей.

Экологический фестиваль - это возможность с пользой и весело провести одну из летних суббот на воздухе всей семьей. Заповедник «Полистовский» и «Комсомолка» готовят для гостей разнообразную программу. В Детском парке фестиваль пройдет на нескольких площадках. Конечно, главная тема - природа, но мы не забыли о музыке, которая будет звучать с главной сцены, мастер-классах, квестах и других активностях для псковичей и гостей города.

КОНКРЕТНО

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