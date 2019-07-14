2019-07-14T14:34:02+03:00
Общество

Ещё две компании подключатся к строительным работам в кампусе ПсковГУ

Сейчас у здания ремонтируют кровлю и фасад
Анна БЫСТРОВА
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В кампусе ПсковГУ почти завершён монтаж системы отопленияВ кампусе ПсковГУ почти завершён монтаж системы отопленияФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Ещё две компании в ближайшее время подключатся к строительным работам в кампусе ПсковГУ. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», генеральный подрядчик планирует заключить договоры ещё с двумя строительными организациями для увеличения темпов строительства студенческого кампуса. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина во время осмотра здания с участием вице-губернатора региона Василия Осипова 14 июля.

В настоящее время у кампуса ремонтируют кровлю и фасад. Предстоит реконструировать ещё около 200 квадратных метров. Вместе с тем монтаж системы отопления в здании практически завершен. Остаются лишь работы в блоке С, где подключат около 380 батарей.

Заместитель губернатора Псковской области в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Василий Осипов подчеркнёл, что контроль за ходом работ ведётся в ежедневно. Более того, глава региона Михаил Ведерников лично проявляет большое внимание к объекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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