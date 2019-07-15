СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-15T16:48:47+03:00

Волонтёров из палаточного лагеря в Порховском районе ждут мастер-классы и экскурсии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Участников волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово в Порховском районе ждёт богатая культурная программа. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 20 добровольцев из палаточного лагеря в течение двух недель приведут в порядок старинную усадьбу Строгановых в Псковской области.

Организатор волонтёрского мероприятия, Научно-произведственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, подготовил насыщенную культурно-образовательную программу. Добровольцев ждут беседы со специалистами по охране памятников и экскурсии по усадьбе Строгановых. Кроме того, добровольцы поучаствуют в мастер-классе по каменной кладке во время восстановительных работ в поместье.

КСТАТИ

Осенью 2018 года губернатор региона подписал документ о сохранении и возрождении исторически значимых памятников. В настоящее время глава Псковской области Михаил Ведерников лично контролирует сохранение усадьбы Строгановых.

ИСТОЧНИК KP.RU