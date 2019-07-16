СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-16T09:50:57+03:00

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Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил нового руководителя. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, временно исполняющим обязанности директора нового музея назначен заслуженный работник культуры Александр Голышев.

Ему предстоит проделать работу по передаче объединённого музея на федеральный уровень.

Предполагается, что оценку музейных экспонатов Псковской области до конца июля проведёт рабочая группа Министерства культуры России. В результате специалисты сформируют уточненный список материалов и оформят документацию для передачи Псково-Изборского музея на федеральный уровень.

КОНКРЕТНО

Напомним, решение о проведении процедуры госрегистрации приняли в августе 2018 года после пребывания в Псковской области Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Однако ранее с подобным предложением выступал глава региона Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU