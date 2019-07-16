Губернатор Псковской области поручил проверить работу стоматологической поликлиники в областном центре

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-16T14:42:14+03:00

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Губернатор Псковской области поручил проверить работы детской стоматологической поликлиники в областном центре. Как стало известно «Комсомолськой правде-Псков», глава региона заявил о необходимости оценить уровень услуг стоматологии 16 июля. Об этом с заседания администрации Псковской области передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в медицинском учреждении неправильно организовата работа. В связи с этим в детской стоматологии Пскова создается «искусственный ажиотаж». Как стало известно губернатору Псковской области, чтобы получить номерок на запись к зубному псковичам приходится стоять в очереди по ночам. Михаил Ведерников заявил, что в сложившейся ситуации виновата нехватка врачей и проблемы организации работы в учреждении.

КСТАТИ

С 15 июля в регионе заработал обновлённый сайт, позволяющий записаться на приём к врачу. Предполагается, что возможность получения электронной услуги облегчит взаимодействие псковичей и медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU