2019-07-16T14:42:14+03:00
Общество

Губернатор Псковской области поручил проверить работу стоматологической поликлиники в областном центре

Михаил Ведерников отметил, что проблема заключается в неправильной организации работы учреждения
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Михаил Ведерников потребовал разобраться с проблемами организации работы детской стоматологии ПсковаМихаил Ведерников потребовал разобраться с проблемами организации работы детской стоматологии ПсковаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области поручил проверить работы детской стоматологической поликлиники в областном центре. Как стало известно «Комсомолськой правде-Псков», глава региона заявил о необходимости оценить уровень услуг стоматологии 16 июля. Об этом с заседания администрации Псковской области передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в медицинском учреждении неправильно организовата работа. В связи с этим в детской стоматологии Пскова создается «искусственный ажиотаж». Как стало известно губернатору Псковской области, чтобы получить номерок на запись к зубному псковичам приходится стоять в очереди по ночам. Михаил Ведерников заявил, что в сложившейся ситуации виновата нехватка врачей и проблемы организации работы в учреждении.

КСТАТИ

С 15 июля в регионе заработал обновлённый сайт, позволяющий записаться на приём к врачу. Предполагается, что возможность получения электронной услуги облегчит взаимодействие псковичей и медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области
В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями
Количество смертей в Псковской области сократится благодаря программе по сердечно-сосудистым заболеваниями
В Псковской области введут электронную запись на диспансеризацию и вызов врача через интернет
ТИК получил документы от кандидата на пост главы Усвятского района Дмитрия Петрова
Для участников форума «Без границ» в Псковской области установили современный сценический комплекс
Форум для активной молодёжи «Без границ» стартовал в Псковской области
При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
В Псковской области злостный неплательщик алиментов преобразился в заботливого отца
Полиция Острова задержала подростков-вандалов
Более тысячи школьников со всей России посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Объединённый Псково—Изборский музей-заповедник получил нового руководителя
Игорю Максимову выдали кандидатское удостоверение в депутаты Псковского облсобрания
Галина Неваленная зарегистрировалась кандидатом на выборы в Псковскую городскую думу
Участников волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово в Порховском районе ждёт богатая культурная программа
Псковская область сэкономила 250 миллионов рублей на госзакупках
Волонтёрский лагерь распахнул двери в Псковской области
В Псковской области определили 17 лучших учителей региона
В краже трех велосипедов полиция подозревает 34-летнего псковича
Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию