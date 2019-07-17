2019-07-17T14:21:51+03:00
Общество

День города Пскова-2019 завершится праздничным фейерверком

Салют в честь Дня города Пскова-2019 продлится 7 минут
Анна БЫСТРОВА
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Праздничный салют в честь Дня города-2019 продлится 7 минутПраздничный салют в честь Дня города-2019 продлится 7 минутФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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День города Пскова-2019 завершится праздничным фейерверком на берегу реки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в городской администрации, салют в честь 1116-летия областного центра прогремит 20 июля.

Перед фейерверком гостей и жителей Пскова ждёт музыкальный подарок от популярной российской певицы Натали. Её выступление состоится с 21.30 в центре города. А залпы салюта дадут с берега реки Великой в 22.30. Организатором праздничного фейерверка выступила московская фирма, проводившая салют и на 9 мая. Фейерверк продлится порядка 7 минут. А самыми выгодными точками наблюдения для зрителей станут набережная реки Великой, а также спуск с улицы Профсоюзной.

КСТАТИ

В День города-2019 псковичей ждут многочисленные концерты, семейные квесты, спортивные турниры и фестивали. Мероприятия стартуют с 12.00 на Октябрьской площади. Полную программу мероприятий можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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