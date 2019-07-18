Житель Псковской области получил срок за то, что угрожал вилкой своему знакомому

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-18T15:13:53+03:00

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Житель Бежаницкого района Псковской области получил срок за то, что угрожал вилкой своему знакомому. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, следствие по делу установило, что два приятеля в марте 2019 года решили принять участие в застолье.

Они собрались в квартире своей обще знакомой. Однако после того, как мужчины выпили значительное количество алкоголя, между ними вспыхнула ссора. Чтобы отстоять свою точку зрения правонарушитель схватил вилку со стола и стал замахиваться на своего приятеля. При этом мужчина угрожал убить своего хорошего знакомого.

Правонарушитель был агрессивен и превосходил потерпевшего в физическом плане. Поэтому пострадавший счёл угрозу реальной и обратился в полицию. Суд рассмотрел дело и назначил агрессивному местному жителю 10 месяцев условного осуждения.

Больше информации о том, как люди в состоянии алкогольного опьянения нарушают общественный порядок, можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU