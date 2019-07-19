2019-07-19T10:01:01+03:00
Звезды

В Псковском здании музея Поганкины палаты обнаружили старинные росписи и дымоход 17 века

Историки собираются музеефицировать находки и показывать туристам
Анна БЫСТРОВА
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В купеческих палатах археологи обнаружили древние росписиВ купеческих палатах археологи обнаружили древние росписи
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В Псковском здании музея Поганкины палаты во время реставрационных работ обнаружили старинные росписи и дымоход 17 века. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе объединённого Псково-Изборского заповедника, ремонт древних памятников архитектуры идёт в рамках проекта «Музейный квартал».

Прежде чем начать реставрацию самой крупной гражданской постройки древнего Пскова историки провели раскопки. Но неожиданные открытия произошли и во время ремонта внутри самого здания. Например, под слоем известковой побелки в купеческих палатах нашли древние росписи. А затем музейщики открыли дымоход 17 века, который маскировался под заложенную камнями дверь.

В дальнейшем археологи выяснят причину устранения дымохода в Поганкиных палатах и музеефицируют находку.

Старинный дымоход проходит через подвальные помещения художественной галереи

Старинный дымоход проходит через подвальные помещения художественной галереи

КОНКРЕТНО

Проект «Музейный квартал» предполагает проектирование и строительство общей площадки музейно-туристического обслуживания. Реконструкция зданий музея осуществляется при поддержке правительства России и Всемирного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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