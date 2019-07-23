2019-07-23T10:35:08+03:00
Звезды

В День воинской славы псковичей ждут интерактивные площадки и фронтовой концерт

Мероприятие пройдёт в Сквере Павших борцов
Анна БЫСТРОВА
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Псковичей приглашают узнать о быте времён Великой Отечественной войны и почитать прессу 1941-1945 годовПсковичей приглашают узнать о быте времён Великой Отечественной войны и почитать прессу 1941-1945 годовФото: Дарья ХВАТКОВА
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В день воинской славы 23 июля для псковичей откроются интерактивые площадки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, площадки расположатся на территории Сквера Павших борцов.

Волонтёры будут ждать гостей и жителей города с 18.00. Интерактивные площадки позволят узнать больше о оружии времён Великой Отечественной войны, а также познакомиться с обмундированием воинов Советского Союза. Отдельное место займёт зона, иллюстрирующая быт населения в период 1941-1945 годов. В сквере псковичи смогут заполнить почтовую карточку и карту призывника.

В 19.30 на Михайловской горке жителей Пскова ждёт фронтовой концерт.

Мероприятия в честь 75-летнего юбилея со дня освобождения Пскова в годы Великой Отечественной войны будут проходить в течение всего дня. Подробную программу Дня воинской славы в Пскове можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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