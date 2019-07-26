2019-07-26T16:15:27+03:00
Общество

Псков встретил участников «Десантного взвода» из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана

Россия встречает гостей из других стран хлебом-солью
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru Ожидаемое событие лета - международный конкурс "Десантный взвод - 2019"Фото: pskov.ru Ожидаемое событие лета - международный конкурс "Десантный взвод - 2019"
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В Псковскую область для участия в международном конкурсе по полевой выучке «Десантный взвод – 2019» приехали команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сегодня, 26 июля, 76-ая десантно-штурмовая дивизия встретила команды из Шри-Ланки и Ирана хлебом-солью. Главный судья конкурса генерал-майор Сергей Волык поприветствовал гостей, после чего участники подняли флаги Шри-Ланки и Ирана.

Вскоре начнутся тренировки команд по стрельбе и десантированию под началом российских инструкторов. Известно, что эшелоны с боевой и сопровождающей техникой армии Китая уже прибыли в Псков.

Псковичей приглашают на открытие конкурса «Десантный взвод» 3 августа в 10.30 на полигоне «Завеличье». Соревнования пройдут также на полигоне «Струги Красные» и площадке приземления «Кислово» с 3 по 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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