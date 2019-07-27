Псковичи, спешите за призами на ”РосянкаFEST” в Детский парк

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-27T13:43:29+03:00

Город в ожидании главного приза - путевок в Полистовский заповедник Фото: Светлана Пикалёва

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“РосянкаFEST” в самом разгаре! Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды - Псков" с места событий.

Экологический праздник начался в Детском парке в 11 часов. Сотни памятных призов уже разыграли, тысячи сувениров вручили за активное участие в играх, десятки росянок и лосей на палочках, тряпичных лягушат смастерили гости праздника. Мастер-классы, аквагрим, экологические игры, фотовыставки, яркие концертные номера дарит Полистовский заповедник гостям.

Экосумочки псковичи расписывали сами на мастер-классахФото: Светлана Пикалёва

Звучит музыка, танцуют и веселятся гости. И все с нетерпением ждут финального розыгрыша с самыми ценными призами — путевками в Полистовский заповедник. 2 экскурсии для больших компаний достанутся счастливчикам, чьи жетоны вытянет ведущий праздника. Успейте поучаствовать!

Полистовский заповедник празднует свое 25-летие вместе с жителями Пскова.

На фотозоне псковичей встречают лось и росянкаФото: Светлана Пикалёва

”РосянкаFEST” прямо сейчас, 27 июля, с 11.00 до 15.00 в Детском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU