Псковичи, спешите за призами на ”РосянкаFEST” в Детский парк
“РосянкаFEST” в самом разгаре! Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды - Псков" с места событий.
Экологический праздник начался в Детском парке в 11 часов. Сотни памятных призов уже разыграли, тысячи сувениров вручили за активное участие в играх, десятки росянок и лосей на палочках, тряпичных лягушат смастерили гости праздника. Мастер-классы, аквагрим, экологические игры, фотовыставки, яркие концертные номера дарит Полистовский заповедник гостям.
Экосумочки псковичи расписывали сами на мастер-классахФото: Светлана Пикалёва
Звучит музыка, танцуют и веселятся гости. И все с нетерпением ждут финального розыгрыша с самыми ценными призами — путевками в Полистовский заповедник. 2 экскурсии для больших компаний достанутся счастливчикам, чьи жетоны вытянет ведущий праздника. Успейте поучаствовать!
Полистовский заповедник празднует свое 25-летие вместе с жителями Пскова.
На фотозоне псковичей встречают лось и росянкаФото: Светлана Пикалёва
”РосянкаFEST” прямо сейчас, 27 июля, с 11.00 до 15.00 в Детском парке.
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