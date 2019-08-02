2019-08-02T12:43:06+03:00
Общество

В Великих Луках двухлетний мальчик выпал из окна и погиб

Ребёнка оставили под присмотром более старших детей
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области малыш выпал из окна многоквартирного домаВ Псковской области малыш выпал из окна многоквартирного домаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В городе Великие Луки двухлетний мальчик выпал из окна жилого многоквартирного дома и погиб. Инцидент произошёл в Псковской области 30 июля. Об этом рассказал «Комсомольской Правде-Псков» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по взаимодействию со СМИ Антон Доброхотов.

Родители вместе с малышом пришли в гости к своим знакомым. Взрослые оставили двухлетнего ребёнка под присмотром более старших детей 10-12 лет. Никто не мог предугадать, что мальчик решит взобраться на подоконник. Поэтому, когда малыш облокотился на москитную сетку, дети не успели подхватить ребёнка. Мальчик упал с третьего этажа.

Его доставили в реанимацию. Там малыш скончался 31 июля. В настоящее время гибель ребёнка расследуют сотрудники полиции.

КСТАТИ

Подобные случаи в регионе случаются не так уж и редко. В начале июня 2019 года из окна в Стругах Красных выпала полуторогодовалая девочка. А весной прошлого года со второго этажа выпал мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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