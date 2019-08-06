2019-08-06T12:32:54+03:00
Общество

На Всероссийский форум молодых семей в Псковской области приедут делегаты из 42 регионов

Организаторы ожидают более 400 участников из разных субъектов страны
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области стартовал первый Всероссийский форум молодых семейВ Псковской области стартовал первый Всероссийский форум молодых семейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На первый Всероссийский форум молодых семей в Псковской области приедут делегаты из 42 регионов России. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, к началу работы площадок форума прибудут участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Крыма и Краснодарского края, Нижегородской и Новосибирской областей, а также из ряда других субъектов страны.

В общей сложности организаторы ожидают около 400 участников, 180 из которых — жители Псковской области. В мероприятии поучаствуют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они победили в конкурсах молодых семей в своих регионах.

Мероприятие пройдёт на площадках загородной базы «Плесков». Там молодых матерей и отцов со всей России ждут экскурсии, спортивные соревнования и тренинги. А детей, тем временем, займут профессиональные аниматоры.

Форум молодых семей пройдёт с 5 по 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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