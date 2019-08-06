Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области
На открытии Всероссийского форума молодых семей, который начался в Псковской области 5 августа, присутствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.
- Здесь поднимается настроение и хочется творить, петь, дружить. На форуме подготовлена большая обширная программа. У вас будут интересные мастер-классы, общение, и много нового, — сказал Андрей Платонов, обращаясь к собравшимся.
На форуме участники презентуют свои социально значимые проекты, на реализацию которых затем смогут получить гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.
Планируется также, что в работе форума сегодня примет участие уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.
Форум продлится до 9 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU