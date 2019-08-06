2019-08-06T12:12:03+03:00
Общество

Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области

Здесь поднимается настроение и хочется творить, петь, дружить - Андрей Платонов
Дмитрий Мезенцев
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Форум молодых семей в Псковской области.Форум молодых семей в Псковской области.
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На открытии Всероссийского форума молодых семей, который начался в Псковской области 5 августа, присутствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.

- Здесь поднимается настроение и хочется творить, петь, дружить. На форуме подготовлена большая обширная программа. У вас будут интересные мастер-классы, общение, и много нового, — сказал Андрей Платонов, обращаясь к собравшимся.

На форуме участники презентуют свои социально значимые проекты, на реализацию которых затем смогут получить гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.

Планируется также, что в работе форума сегодня примет участие уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

Форум продлится до 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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