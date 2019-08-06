2019-08-06T12:00:27+03:00
Происшествия

В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой ранее выпал из окна

Следователи выясняют обстоятельства случившегося
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп матери погибшего малышаСотрудники правоохранительных органов обнаружили труп матери погибшего малышаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой выпал из окна 30 июля и погиб. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» руководитель следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК России по Псковской области Станислав Кожевников, тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в пятницу, 2 августа, в одной из квартир в Великих Луках.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей. Выяснилось, что, она являлась матерью двухлетнего мальчика, который выпал из окна.

- В настоящее время мы устанавливаем причины смерти. Об убийстве говорить ещё рано, - подчеркнул Станислав Кожевников.

КСТАТИ

В редакцию позвонила жительница деревни Прескухи, которая якобы знает семью, где произошла трагедия. Она рассказала некоторые подробности. В частности женщина заявила, что обстановка в семье была тяжёлой. Муж, по словам источника, «издевался над женщиной, избивал её и подсадил на наркотики». Женщина также заявила, что потерпевшую нашли с перерезанным горлом.

Однако в следственном комитете заверили, что это лишь слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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